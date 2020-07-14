"Наш тигр Шерхан отправится к своей невесте Таисии в ОАЭ в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. Когда именно это произойдет, еще не ясно, так как это зависит от многих факторов. Возможно, мы передадим его в Эмираты этой осенью", — сообщил агентству "Интерфакс — Дальний Восток" директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Он отметил, что встреча Шерхана с Таисией в ОАЭ станет его первым опытом общения с противоположным полом.

"У Шерхана еще не было детей, но у нас нет для него пары", — отметил Мезенцев.

Тигрят в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра в будущем передадут в зоопарки или сафари-парки.

"Потомство распределяют координаторы программы туда, где есть подходящие условия проживания", — уточнил Мезенцев.

Шерхан — сын тигрицы Уссури и тигра Амура, знаменитого своей дружбой с козлом Тимуром. Он родился в сафари-парке в Приморье в 2016 году.

Программа Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра служит для получения жизнеспособного потомства, выполняя важнейшую задачу по сохранению амурских тигров, содержащихся в неволе.

Тигрицу Таисию, родившуюся в Новосибирском зоопарке в 2017 году, направили в ОАЭ для участия в международной программе по сохранению вида.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.