"Предложения о правилах субсидирования авиакомпаниям готовились и утверждались с учетом ситуации на рынке авиаперевозок на тот момент. Минтранс проработает возможность изменить правила субсидирования с учетом новой ситуации на рынке и прогнозируемых показателей авиаперевозок", — сказал собеседник агентства, отметив, что этот вопрос будет проработан с другими ведомствами и участниками рынка.

Согласно действующему постановлению правительства, субсидии для авиакомпаний — всего выделено 23,4 млрд руб. — распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Средства должны быть направлены на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

В ходе заседания подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП, прошедшего накануне, правила подверглись критике. Замгендиректора S7 Group Дмитрий Куделькин заявил, что документ не позволяет использовать выделенные государством субсидии в полном объеме. Это подтвердил и ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов: из 23,4 млрд руб. авиакомпании, вероятно, смогут выбрать не более 15 млрд руб., сообщил он. При этом ранее группа "Аэрофлот" уже получила треть выделенной суммы — 7,89 млрд руб. S7 предложила продлить период выдачи "COVID-субсидий" минимум до сентября, а распределять их из расчета 1330 руб. за каждого не перевезенного пассажира.

"В Минтрансе готовы изучить расчеты, обосновывающие предложения компании", — сказал представитель ведомства.