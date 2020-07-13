"Лица, приезжающие из России, не являющиеся гражданами Венгрии, которые на основании предыдущих постановлений имели право въезда, обязаны пройти медицинское обследование на границе до въезда на территорию Венгрии. Если медицинское обследование не выявило подозрения на коронавирус, назначается обязательный карантин на 14 дней, в месте, указанном эпидемиологическим органом, или при возможности – если это не представляет эпидемиологического риска – официальный домашний карантин", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в посольстве, избежать карантина можно только в случае, если два теста на коронавирус, сделанные за последние пять дней до въезда (с разницей в 48 часов), будут отрицательными, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке. "Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде", — подчеркнули в дипмиссии.

При этом оформить новые визы для посещения Венгрии пока нельзя.

Как пояснили в посольстве, власти Венгрии разделили государства мира по эпидемиологической обстановке на три категории: зеленая, желтая и красная. Россия относится к "жёлтой" категории.

Между тем, на территорию страны могут въехать граждане Венгрии, граждане стран ЕС / ЕЭЗ и Швейцарии (за исключением Великобритании) и члены их семей, являющиеся гражданами третьих стран. Также право на въезд имеют граждане, имеющие любое действующее разрешение, выданное венгерским управлением по делам иностранцев, на долгосрочное пребывание в Венгрии (сроком более 90 дней, например, разрешение на пребывание, вид на жительство, национальный вид на жительство).

Медицинское обследование на границе будут проходить все граждане. Также все граждане должны пройти обязательный двухнедельный карантин либо дома, либо в месте, указанном Минздравом страны. Избежать карантина можно, только имея два отрицательных теста.