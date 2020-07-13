Согласно расписанию, рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ200 до конца октября.

По информации пресс-службы, в настоящее время из аэропорта Воронежа прямые перелеты в Сочи также выполняет авиакомпания NordStar. Рейсы выполняются по понедельникам.

Международный аэропорт "Воронеж" находится под управлением холдинга "Новапорт", который на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет аэропорты в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.