Ранее ООПТ называлась: "Лиственничные насаждения в Порецком лесничестве". Заказник был реорганизован, в него включили новые ценные экосистемы, долины рек Песочня и Иночь и увеличили площадь с 320 до 475 гектаров.

"Объектами особой охраны в заказнике стали старовозрастные хвойные и лиственничные леса, 15 видов растений, лишайников и грибов, включенных в Красные книги России и Московской области, а также 13 видов краснокнижной фауны, в том числе редкие птицы — скопа, серый сорокопут, черный коршун и другие", — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства отметили, что территория заказника подвергается интенсивному атропогенному воздействию, в первую очередь, из-за неорганизованных туристов и отдыхающих, создающих стихийные площадки для пикников в заказнике и вдоль реки Иночь.

"Режим особой охраны заказника предусматривает запрет на любое строительство, а также передвижение на транспорте вне дорог общего пользования, разведение костров и другие виды деятельности, которые могут повредить охраняемым экосистемам", — напомнили в ведомстве.