«С 13 июля в Москве снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, оказания услуг населению и иных видов деятельности с учетом отдельных ограничений. Таким образом, с понедельника возможно проведение экскурсий как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей», — говорится в сообщении.

Как отмечают в комитете, при проведении экскурсий необходимо соблюдать требования, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), соблюдать социальную дистанцию (полтора метра), организаторам экскурсионных программ – обеспечить заполняемость помещений не более, чем на 50%.

В Москве для всех объектов туристской инфраструктуры – музеев, парков, объектов туристического интереса, а также гостиниц — действуют санитарные требования, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции.