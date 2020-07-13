"Коронавирусные ограничения являлись для аэропорта и пассажиропотока серьёзным барьером. И уже перовое послабление карантинных мер, вступившее в силу 22 июня и частично отменившее 14-дневный карантин для прилетающих, увеличило число прибывших авиапассажиров. Когда же 27 июня обсервация была полностью отменена, мы увидели серьезный рост пассажиропотока", — рассказала Грицун.

По ее словам, в результате только с 22 по 30 июня в "Храброво" прилетело 21523 человека. Это составило практически половину — 47,6% общего пассажиропотока за июнь.

"Однако именно эта декада июня для аэропорта стала решающей. И по итогам месяца количество прилетевших пассажиров увеличилось в три раза по сравнению с маем", — отметила Грицун.

По информации, на начало июля количество рейсов в аэропорту увеличилось еще значительнее, так как с 9 июля "Храброво" вернулся к работе в круглосуточном режиме. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург практически вернулись к докризисному периоду. В Москву выполняется 18-20 рейсов в день, в Санкт-Петербург — 5-7 рейсов в день.

Также открываются новые направления. Авиакомпания "РусЛайн" начала выполнять рейсы в Воронеж, Псков и Петрозаводск и с пересадками в Пскове и Петрозаводске — в Анапу и Мурманск. Авиакомпания "Победа" почти полностью восстановила рейсы в Москву и Санкт-Петербург и начала летать из Калининграда в Сочи.

С 16 июля авиакомпания "Nordwind" приступит к выполнению прямых регулярных рейсов в Казань и Челябинск.

Как сообщалось, с марта количество авиарейсов в "Храброво" стало сокращаться из-за пандемии коронавируса, международные были полностью отменены. В апреле в аэропорту был введен режим 14-дневнгого карантина для всех граждан, прибывающих в Калининград из аэропортов Москвы и других регионов. Также аэропорт не работал в ночное время.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2 млн 369 тыс. человек.