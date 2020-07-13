"Число заболевших растет, пусть и немного. Это, к сожалению, связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора", — сказал Беглов в понедельник в еженедельном радиообращении.

Он отметил, что на прошлой неделе ежедневно госпитализировали по 250-300 больных COVID-19, но в больницах постепенно освобождаются места.

Губернатор вновь напомнил жителям города о необходимости носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Беглов подчеркнул, что "борьба с COVID-19 — это взаимная ответственность и солидарность".

В начале июня заболеваемость COVID-19 в Петербурге стремительно пошла на спад, к середине месяца достигла 220-230 случаев в сутки. На этом показателе заболеваемость продержалась около двух недель, но в конце месяца начался рост. Глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова назвала рост заболеваемости ожидаемым, отметив, что возвращать уже отмененные в городе ограничения в связи с этим не планируется.