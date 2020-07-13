В прошедшем месяце авиакомпании страны перевезли в общей сложности 30,74 млн пассажиров, что на 42,4% меньше, чем за тот же месяц 2019 года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Китая. При этом темпы сокращения замедлились по сравнению с 52,6% в мае.

В первом полугодии объем авиаперевозок составил 150 млн пассажиров, что эквивалентно 45,8% показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе на внутренних маршрутах было перевезено 140 млн пассажиров (48,6% от прошлогоднего уровня), а на международных — 8,52 млн (23,5%), сообщает агентство "Синьхуа".

Управление в начале июня позволило большему количеству иностранных перевозчиков возобновить полеты в страну в режиме одного рейса в неделю. Ведомство также заявило, что Китай может "незначительно увеличить" число рейсов из некоторых стран соразмерно с контролируемостью рисков и приемной способностью.

В июне объем грузовых и почтовых авиаперевозок упал на 5,8% — до 578 тыс. тонн. Для сравнения, в мае показатель упал на 12%.

Уровень пунктуальности полетов китайских авиакомпаний в прошлом месяце составлял 88,2%.