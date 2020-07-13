"Заканчиваются ограничения, которые были введены руководством республики Карелия в отношении посещения острова Валаам. Мы рады сообщить всем, что с 16 июля можно будет приехать. Мы хотим видеть здесь гостей, паломников, туристов. Все святыни будут доступны, все наши храмы будут открыты", — сказал он.

Владыка добавил, что при посещении объектов Валаама будут действовать предписания Роспотребнадзора: масочный режим внутри помещений, ограничение по количеству посетителей.

Игумен отметил, что за время ограничений на острове не было случаев COVID-19.

Директор паломнической службы Валаамского монастыря Игорь Степанов в свою очередь сообщил, что пока туристов будут принимать на один день, без размещения в гостинице. Персонал, который будет работать с посетителями, протестирован на COVID-19.

"Все сотрудники паломнической службы протестированы, у всех отрицательный результат. Весь персонал работает в масках, просим также туристов и паломников надевать маски при посещении храмов и лавок", — сказал Степанов.

Он добавил, что с 16 июля также откроется Центральная усадьба Валаамского монастыря, кормить туристов будут в трапезной, где для соблюдения предписаний Роспротребнадзора будет вдвое сокращено количество мест.

В паломнической службе полагают, что в этом сезоне Валаам примет 35-40 тыс. туристов.