"Ведутся переговоры с иностранными партнерами о возобновлении регулярного авиасообщения, авиавластям более 10 стран направлены соответствующие предложения. Однако 15 июля не является датой возобновления авиасообщения. Это, скорее, некий ориентир, своего рода контрольная точка, к которой привязаны переговоры", — сказал источник.

По его словам, "технически возобновить авиасообщение 15 июля вряд ли удастся".

"Более реалистично говорить о конце июля-начале августа. Здесь два главных критерия — эпидемиологическая обстановка в стране назначения, которая должна соответствовать требованиям Роспотребнадзора, и паритетная основа. Это значит, что страна назначения должна быть готова не только возобновить полеты в Россию, но и открыться для приема россиян", — сказал собеседник агентства.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 10 июля, что правительство России ведет подготовку к возобновлению авиасообщения с другими странами. Предполагается, что это будет происходить на основе "принципа взаимности" и только с теми государствами, где благополучная эпидемическая обстановка. Переговоры предполагается начать 15 июля.

В свою очередь, Росавиация направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями возобновления полетов. Некоторые из них уже направили свои ответные предложения "о заинтересованности возобновить авиасообщение". О каких странах идет речь, не уточняется.