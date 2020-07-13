"Туристско-рекреационный кластер "Староладожский" планируется создать в Волховском районе на территории Староладожского и Иссадского сельских поселений. Его территория будет включать одноименный памятник природы с рукотворными пещерами, колонией летучих мышей, самым высоким в Ленинградской области Горчаковщинским водопадом", — говорится в сообщении.

Также в проект войдет село Старая Ладога с крепостью, двумя действующими монастырями, многочисленными сопками и курганами, а также Любшанское городище и усадьба Сельцо-Горка.

"Авторы проекта ожидают синергетический эффект от его реализации, поскольку будет задействовано развитие рекреационного, экологического, водного, культурно-познавательного туризма и паломничества", — отмечается в сообщении.

Кластер "Токсовский" во Всеволожском районе объединит уже действующие особо охраняемые природные территории — природный парк "Токсовский", памятник природы "Токсовские высоты", охраняемый природный ландшафт "Озеро Вероярви" и существующие спортивные, рекреационные и культурные объекты. Действующие экологические маршруты, которые показывают достопримечательности особо охраняемых природных территорий, будут модернизированы, увеличится их протяженность, пройдет инфраструктурное обустройство.

Кластер позволит жителям агломерации планировать активный отдых на близлежащих территориях с развитой спортивной базой и сохраненными ценными природными комплексами, добавили в пресс-службе.

Проекты по созданию Староладожского и Токсовского туристско-рекреационного кластеров принимают участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организатором которого выступает Агентство стратегических инициатив.