Также в проект войдет село Старая Ладога с крепостью, двумя действующими монастырями, многочисленными сопками и курганами, а также Любшанское городище и усадьба Сельцо-Горка.
"Авторы проекта ожидают синергетический эффект от его реализации, поскольку будет задействовано развитие рекреационного, экологического, водного, культурно-познавательного туризма и паломничества", — отмечается в сообщении.
Кластер "Токсовский" во Всеволожском районе объединит уже действующие особо охраняемые природные территории — природный парк "Токсовский", памятник природы "Токсовские высоты", охраняемый природный ландшафт "Озеро Вероярви" и существующие спортивные, рекреационные и культурные объекты. Действующие экологические маршруты, которые показывают достопримечательности особо охраняемых природных территорий, будут модернизированы, увеличится их протяженность, пройдет инфраструктурное обустройство.
Кластер позволит жителям агломерации планировать активный отдых на близлежащих территориях с развитой спортивной базой и сохраненными ценными природными комплексами, добавили в пресс-службе.
Проекты по созданию Староладожского и Токсовского туристско-рекреационного кластеров принимают участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организатором которого выступает Агентство стратегических инициатив.