"Главное для нас — безопасность людей, поэтому мы продлеваем режим повышенной готовности до 3 августа. Тем не менее, считаю необходимым все-таки расширить второй этап снятия ограничений, так как по объемам тестирования, по количеству заболевших у нас 15 место в стране. Мы своевременно развернули необходимые койки, в опережающем режиме приняли ограничительные меры, мы постоянно анализируем ситуацию в нашем регионе и в соседних, консультируемся с Роспотребнадзором. Но я вижу, как много обращений поступает по поводу дальнейшего снятия ограничений", — сказал Кувшинников.

Так, со вторника в регионе прекращают работу региональные и муниципальные контрольно-пропускные пункты, снимается требование о соблюдении двухнедельной самоизоляции для прибывших из других регионов страны. Карантин для прибывших из-за границы и для вахтовиков сохраняется. Отменяются электронные пропуска для въезда в регион.

По словам губернатора, для сохранения контроля над ситуацией и раннего выявления заболевания в домашних очагах с понедельника в регионе увеличивают объемы тестирования — вводится 100%-ное тестирование на коронавирус для граждан с симптомами ОРВИ и гриппа.

Кроме того, возобновляется оказание плановой медицинской помощи, прием узких специалистов в поликлиниках. Возобновляют работу санатории и профилактории, с ограничением числа проживающих до одного-двух человек в номере.

Со вторника в Вологодской области также будет разрешена работа торговых центров, но только в части торговых объектов. Кинотеатры, фудкорты, детские комнаты остаются закрытыми до снятия ограничений третьего этапа.

"Детские сады могут снова принимать детей в соответствии с эпидемиологической ситуацией в каждом муниципалитете по мере того, как в них будет завершаться масштабная летняя ремонтная кампания и они будут приняты соответствующими комиссиями, созданными при органах местного самоуправления", — сказал Кувшинников.

Возобновляют работу гостиницы при условии семейного или одиночного проживания. Разрешается семейный палаточный отдых.

"Частичное снятие ограничений не подразумевает полный отказ от защитных мер. Дезинфекция, социальное дистанцирование, масочный режим в общественных местах по-прежнему обязательны. Это наша новая реальность, в которой нам придется жить продолжительное время", — отметил Кувшинников.

По информации пресс-службы, в рамках нового этапа снятия ограничений откроются непродовольственные рынки и разрешаются занятия спортом на открытых площадках.

Как сообщалось, режим повышенной готовности в Вологодской области был введен с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса. С 30 марта в регионе ввели режим самоизоляции, с 1 мая — масочный режим в общественных местах.

Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Вологодской области запустили 18 июня.