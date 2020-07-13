"Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил. Оставляю #ЧайкаВалера за главного, а сам меняю профессию. Угадаете, куда собрался?", — "написал" кот на своей странице в инстаграме в понедельник.

Рыже-белого котенка подбросили строителям моста в 2015 году, когда началась подготовка к работам. Рабочие поселили его в своей бытовке, поставили на довольствие. Таким образом, Мостик является ровесником стройки. Его изображение есть на опоре Крымского моста.

От имени животного ведутся аккаунты в соцсетях, о нем неоднократно писали СМИ, в том числе американская газета The Washington Post.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (СГМ, до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу), составляет порядка 228 млрд рублей.