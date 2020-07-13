Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе горадминистрации в понедельник, на федеральную трассу в микрорайоне Вардане упало дерево. Его оперативно убрала аварийная бригада.

Также залповый ливень повредил деревья на улицах Северная, Батумское шоссе и Мацестинская.

Спасательные бригады оперативно ликвидируют последствия непогоды.

"Незначительное подтопление зафиксировано вблизи моста через реку Сочи рядом с микрорайоном КСМ", — подчеркивает пресс-служба.

В свою очередь в пресс-службе международного аэропорта Сочи агентству сообщили, что из-за грозового фронта самолет из Москвы компании Red Wings отправился на запасной аэропорт в Краснодар.

Между тем, в социальных сетях сообщают о подтоплении ряда автодорог и немалых автомобильных пробках, а также заторах из-за упавших деревьев.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. До 14 июля включительно на территории курорта прогнозируются ливни, также возможно формирование смерчей.