Также залповый ливень повредил деревья на улицах Северная, Батумское шоссе и Мацестинская.
Спасательные бригады оперативно ликвидируют последствия непогоды.
"Незначительное подтопление зафиксировано вблизи моста через реку Сочи рядом с микрорайоном КСМ", — подчеркивает пресс-служба.
В свою очередь в пресс-службе международного аэропорта Сочи агентству сообщили, что из-за грозового фронта самолет из Москвы компании Red Wings отправился на запасной аэропорт в Краснодар.
Между тем, в социальных сетях сообщают о подтоплении ряда автодорог и немалых автомобильных пробках, а также заторах из-за упавших деревьев.
Ранее сообщалось, что в Сочи из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. До 14 июля включительно на территории курорта прогнозируются ливни, также возможно формирование смерчей.