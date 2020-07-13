"С 13 июля возобновляется работа организаций общественного питания (кафе и ресторанов), за исключением оказания ими услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или развлекательных мероприятий", — говорится в сообщении.

При этом работа фуд-кортов в торговых центрах остается под запретом.

Кроме того, с понедельника разрешается работа организаций дополнительного образования.

"Разрешено проведение организациями на своих территориях деловых и иных мероприятий с обязательным соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности", — отмечается в пресс-релизе.

С 15 июля заработают полустационарные отделения для несовершеннолетних и кабинеты ранней помощи в учреждениях социального обслуживания.

Губернатор также продлил до 27 июля запрет на проведения массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых организаций.