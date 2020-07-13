Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, сокращение показателя обусловлено падением спроса на авиаперевозки вследствие ограничений, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Всего через аэропорты края было отправлено 1,483 млн пассажиров, количество прибывших составило 1,618 млн человек.

Так, пассажиропоток аэропорта Краснодара составил 1,2 млн человек, Сочи — 1,64 млн пассажиров, Анапы — 225,7 тыс. человек, Геленджика — 30,4 тыс.

Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы входят в группу "Базэл Аэро". В 2019 году вместе они обслужили более 13 млн человек. Единственный владелец "Базэл Аэро" — кипрская Transport AMD-2 Limited. В 2012 году "БазЭл" продал 30% этой компании международному оператору Changi, 20% — структуре Сбербанка, 50%+1 сохранил за собой.

"Аэропорт "Геленджик", ранее также входивший в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 15%, до 338,786 тыс. человек. На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции пассажиропоток аэропорта "Геленджик" значительно снизился, однако он рассчитывает на плавное восстановление показателя в течение лета.