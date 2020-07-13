Так, пассажиропоток аэропорта Краснодара составил 1,2 млн человек, Сочи — 1,64 млн пассажиров, Анапы — 225,7 тыс. человек, Геленджика — 30,4 тыс.
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы входят в группу "Базэл Аэро". В 2019 году вместе они обслужили более 13 млн человек. Единственный владелец "Базэл Аэро" — кипрская Transport AMD-2 Limited. В 2012 году "БазЭл" продал 30% этой компании международному оператору Changi, 20% — структуре Сбербанка, 50%+1 сохранил за собой.
"Аэропорт "Геленджик", ранее также входивший в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 15%, до 338,786 тыс. человек. На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции пассажиропоток аэропорта "Геленджик" значительно снизился, однако он рассчитывает на плавное восстановление показателя в течение лета.