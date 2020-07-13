«Региональный туристический онлайн-форум "Интуриста" прошел 7 июля, в нем приняли участие более 5 тыс. представителей отрасли из разных уголков страны. В этом году форум был полностью посвящен внутреннему турпродукту», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе компании.

Как отметили в «Интуристе», во время онлайн-форума с презентациями возможностей регионов с вебинарами выступили представители комитетов по туризму, средств и объектов размещения и принимающих компаний из Сочи, курортов Краснодарского края, Крыма, Санкт-Петербурга, Калининградской области, республики Татарстан, Мурманской области, республики Карелия, Алтайского края, Иркутской области и республики Бурятия.

Туроператор впервые изменил формат ежегодного мероприятия, организовав его онлайн. Форум прошел при поддержке Ростуризма, а его информационным партнерам стал портал "Интерфакс-Туризм".

«Для того, чтобы сделать обучающие материалы форума доступными самой широкой аудитории, и прежде всего тем агентствам, которые не смогли посмотреть трансляции из-за разницы во времени в часовых поясах, все вебинары и сессии будут доступны в записи на сайте компании в разделе «Агентствам», — добавили в пресс-службе.