Как передал корреспондент "Интерфакса", на церемонии открытия полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев озвучил цитату из воспоминаний маршала Жукова: "Народная и трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны по размаху равна величайшим битвам второй мировой войны".

"Наверно, правильно, что этот музей открыт рядом с Прохоровским полем, где была одна из величайших битв не только Великой Отечественной и Второй Мировой, но и битв в истории человечества. Отрадно, что сейчас мы можем оценить по достоинству память тех, кто ковал оружие для Победы, строил дороги, лечил раненых, — открыть этот музей трудового подвига и человеческих судеб", — сказал Щеголев.

К строительству музея приступили в 2019 году. Заказчиком выступило Министерство культуры РФ. Музей "Битва за оружие Великой Победы" стал самым большим по площади и объемам экспозиции во всем музейном комплексе "Прохоровское поле". Стройка развернулась на площади 62 тыс. 471 кв. м, экспозиция заняла 2 тыс. 657 кв. м.

"Его уникальность в том, что комплекс строился с нуля с применением самых современных музейных технологий, предусматривающих полное погружение посетителей в атмосферу того времени. Например, бутафорию и сценографию для экспозиции разрабатывали и изготавливали те же специалисты, которые создавали декорации для Мариинского театра", — говорится в пресс-релизе областного правительства.

Экспозиция музея включает 35 интерактивных зон, в каждой из которых можно прослушать историю того или иного предмета. Музей рассчитан на 420 посетителей, общая пропускная способность − до 1,5 тыс. человек в смену.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на торжественном открытии музея подчеркнула, что его сотрудники проделали огромную работу, посетили более 30 промышленных предприятий на Урале и в Поволжье, в Казани, Москве, Туле и Новосибирске, где собрали реальные истории о жизни заводов во время войны и свыше 2,5 тыс. экспонатов.

Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" — один из крупнейших мемориальных комплексов России. Прохоровское поле, где во время Великой Отечественной войны состоялось крупнейшее в истории танковое сражение, является третьим ратным полем России после Куликова и Бородинского полей.

Как сообщалось ранее, Белгородская областная дума утвердила День Прохоровского поля — 12 июля — нерабочим праздничным днем.