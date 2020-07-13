Площадь заказника составит 800 га. Отмечается, что целью его создания являются сохранение и восстановление природных ресурсов, проведение научных исследований, осуществление экологического мониторинга и экологического туризма.

На территории заказника, в частности, будет запрещено строительство, применение химических средств защиты растений, разведка и добыча полезных ископаемых, размещение кладбищ и скотомогильников, захламление отходами производства и потребления.

В настоящее время проект постановления размещен на информационном портале Воронежской области для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.