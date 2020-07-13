В создании комплекса принимали участие многие видные деятели культуры — журналист и писатель Дмитрий Ломан, исследователь русского зодчества Владимир Суслов, художник Виктор Васнецов, архитектор и реставратор Петр Покрышкин. Из Верхотурья по инициативе художника Николая Рериха доставили 100 саженцев кедров, которые высадили напротив здания Трапезной на берегу пруда. До наших дней сохранилось десять деревьев.
В 1994 году комплекс Федоровского городка был передан Русской православной церкви, и здесь создали патриаршее подворье. В 2001 году ансамбль городка включили в список памятников архитектуры федерального значения.
Ныне одобренным проектом предусмотрена реконструкция комплекса зданий городка в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию. После окончания работ здесь будут размещать почетных гостей и представителей делегаций. В зданиях Белокаменной, Желтой и Белой палат обустроят гостиничные комплексы, а Розовую палату приспособят для пребывания ВИП-лиц.
В Трапезной палате обустроят кухню, обеденные залы на 24 и 50 мест, конференц-зал на 30 мест, домовый храм и историческую экспозицию с выставочным залом. Здание Дома для низших чинов отведут под службы управления комплексом, а Дом для низших служебных чинов с двумя башнями — под прачечную и инженерные службы. Каретник переоборудуют под гаражные боксы, а здания четырех башен — под хозяйственные нужды.
Финансирование работ будет вестись на средства федерального бюджета.