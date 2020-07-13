Рейсы из Екатеринбурга в Хабаровск будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

С такой периодичностью полеты по данному направлению будут выполняться до 27 сентября.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время рейсы осуществляются четыре раза в неделю, по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Согласно расписанию на сайте екатеринбургского аэропорта "Кольцово", кроме "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Хабаровск никто полеты не выполняет.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в "Домодедово", "Кольцово" и "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.