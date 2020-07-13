Как сообщает пресс-служба геленджикского аэропорта, перевозчик планирует выполнять перелеты еженедельно по субботам на воздушном судне Boeing 737-800, вместимостью 189 пассажиров.

Загрузка первого рейса составила практически 100%, отмечается в сообщении.

Билеты на рейсы доступны в сети туристических агентств в рамках комплексного продукта, который включает авиаперелет, трансфер, проживание в гостинице, а при желании — питание и экскурсионное обслуживание.

В настоящее время авиакомпания "Россия" выполняет ежедневные регулярные полеты на курорт из Санкт-Петербурга.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". В прошлом году "Россия" перевезла 11,6 млн человек, увеличив этот показатель почти на 4% год к году и заняв третью строчку в статистике крупнейших авиакомпаний РФ.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 15%, до 338,786 тыс. человек. На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции пассажиропоток аэропорта "Геленджик" значительно снизился, однако он рассчитывает на плавное восстановление показателя в течение лета.