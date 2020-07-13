Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 10 июля, что правительство России ведет подготовку к возобновлению авиасообщения с другими странами: предполагается, что это будет происходить на основе "принципа взаимности" и только с теми государствами, где благополучная эпидемическая обстановка. Переговоры предполагается начать 15 июля.

«Вряд ли с 15 июля это произойдет, потому что помимо заявлений и деклараций, которые до этого были и от других стран – и от Испании и других – существуют еще и барьеры, которые реально препятствуют на сегодня не только для россиян въезду в страны шенгенской зоны. Но даже сами страны шенгенской зоны пока полностью не могут друг к другу приезжать с туристскими целями, потому что разный уровень зараженности», — сказал Барзыкин в эфире радиостанции «Москва FM».

Он отметил, что наиболее вероятно возобновление авиасообщения с другими странами в августе. Причем речь идет не только о государствах-членах ЕС, но и о популярных у россиян пляжных направлениях, не входящих в Шенгенское соглашение или Евросоюз. «С августа вполне возможно, например, в Венгрию, но и пляжные направления, может быть, в Турцию. Но для этого и у нас уровень зараженности должен быть минимальным», — подчеркнул Барзыкин.

Росавиация направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями возобновления полетов. Некоторые из них уже направили свои ответные предложения "о заинтересованности возобновить авиасообщение". О каких странах идет речь, не уточняется.