Отмечается, что увидеть мозаику туристы смогут без оплаты входного билета. Также в сообщении сказано, что символика, которая "не соответствует функции мечети", будет перенесена и выставлена для обозрения в другом месте.

К 24 июля, когда в Софии, получившей новый статус, планируют совершить первую исламскую молитву, храм ожидает ряд изменений. В частности, здесь постелят ковер площадью 14 тыс. кв. метров. Ковер уже готов: заказ был сделан в июне и оплачен лично президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает издание.

Будут назначены два имама и четыре муэдзина. Главный критерий отбора — хороший голос.

Помимо круглосуточного чтения Корана, в соборе ежедневно будут совершать все пять намазов, положенных по канонам ислама.

По имеющейся информации, почти все билеты на первую молитву были приобретены верующими из мусульманских стран.

В интервью телеканалу "А Хабер" президент Управления по делам религий Турции Али Эрбаш заверил, что название собора Святой Софии (Айя-София) не будет изменено.

По мнению чиновника, превращение собора Святой Софии в мечеть разрушит проклятие султана Мехмеда Завоевателя, согласно которому те, кто использует этот собор не по назначению, будут прокляты.

В минувшую пятницу президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как мечеть.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Интерфаксу" выразил надежду на полное выполнение Анкарой своих обязательств по сохранности и доступности этого объекта Всемирного наследия.