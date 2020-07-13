На этом направлении работают авиакомпания "Аэрофлот" (выполняет рейсы в аэропорт "Шереметьево") и авиакомпания "Сибирь" (S7, в "Домодедово"). С 15 июля количество рейсов в столицу составит семь в день.

В пресс-службе нижегородского аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что с 15 июля еще одну частоту открывает авиакомпания S7. В июне из Нижнего Новгорода в Москву указанные авиакомпании выполняли 3-4 рейса в день.

Пресс-служба напоминает, что Москва является самым популярным направлением полетов из Нижнего Новгорода. По итогам 2019 года аэропорт Нижнего Новгорода обслужил около 300 тыс. пассажиров на московском направлении (794 тыс. человек — пассажиропоток на внутренних линиях за 2019 год — ИФ).

Кроме того, в пресс-релизе сообщается, что в июле появились новые авиаперевозчики на южных направлениях. Авиакомпания "Россия" начала выполнять регулярные рейсы в Анапу с вылетом из Нижнего Новгорода по понедельникам и пятницам. Авиакомпания Nordwind открыла прямые рейсы в Симферополь, полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

В настоящее время полеты из Нижнего Новгорода на юг России выполняют шесть авиакомпаний: Nordwind, "ИрАэро", "Азимут", "Нордавиа", "Россия" и Red Wings. В день выполняется до пяти рейсов на юг России. Полеты осуществляются в Сочи, Анапу, Симферополь, Минводы, Краснодар и Ростов-на-Дону.