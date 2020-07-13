"Мною направлено письмо премьер-министру Михаилу Мишустину по проблемам спасения предприятий индустрии детского летнего отдыха. Власти края пытаются как-то решать проблему самостоятельно. Однако причины, в связи с которыми детские лагеря оказались на грани банкротства, федеральные — пандемия и решение Роспотребнадзора, поэтому решаться они должны на уровне правительства РФ", — заявила Костенко агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник.

В 2020 году только на Кубани планировали работать 150 стационарных круглогодичных и сезонных детских лагерей и санаториев. Большинство из них являются исполнителями госконтрактов по оздоровлению, санаторно-курортному лечению детей из разных регионов страны, подчеркнула парламентарий.

В ее письме, в частности, отмечается, что большинство детских здравниц были готовы открыться с 1 июня 2020 года, так как уже были проведены все государственные закупки, обеспечивающие потребности в отдыхе и оздоровлении различных категорий детей из других субъектов РФ, а также проданы коммерческие путевки.

"Собранные средства были направлены на плановые ремонты, выплаты зарплат, закупки оборудования и другие мероприятия, необходимые для запуска и работы. Однако, введенные в стране жесткие ограничения привели к тому, что здравницы оказались на грани банкротства из-за невозможности возвратить деньги как государственным, так и частным заказчикам. Уже начались суды", — рассказала Костенко.

В связи с этим она предлагает два пути решения проблемы.

Один из них заключается в предоставлении детским лагерям двухгодичных беспроцентных льготных кредитов (в случае сохранения профиля) для возврата денег за путевки частным лицам и организациям. При этом, процентную ставку кредитным организациям предлагается финансировать за счет субсидий Минэкономразвития.

Кроме того, предлагается разрешить детским санаториям не возвращать авансы по заключенным на 2020 год государственным контрактам, а компенсацию регионам и муниципалитетам провести через межбюджетные трансферты по решению специально созданной правительственной комиссии.

В связи с действующими в России ограничительными мерами по COVID-19 Роскомнадзор рекомендовал организациям принимать на отдых и оздоровление только местных детей, исключив другие регионы.

С 1 июля детские лагеря и дома отдыха Кубани оказались заполнены только на 20% за счет детей из Краснодарского края. При этом 30% здравниц при отсутствии понимания даты снятия ограничений объявили о консервации.

Накануне Всероссийский детский центр "Орленок" (Туапсинский район) объявил, что начнет ограниченно принимать детей из других регионов России только со второй половины июля.

По информации пресс-службы "Орленка" Роспотребнадзор разрешил принимать детей с 17 июля только из Москвы, Московской, Ростовской областей, Ставропольского края и Республики Адыгея при условии наполнения не более 70% от проектной вместимости учреждения.