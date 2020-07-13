В рамках квеста "Экспедиция в музей" посетителям предложат пройти по залам в соответствии с маршрутными листами: разными для детей и взрослых. В каждом зале будут работать медиаторы, которые будут встречать посетителей и объяснять им содержание залов. Кроме того, музей возобновит выставки, прерванные карантином, а в конце июля откроет экспозицию, посвященную маскам.
Директор музея отметила, что цена полного билета будет снижена с 350 до 250 рублей, но при этом музей будет предоставлять льготы только категориям, прописанным в федеральном законодательстве.
"Многие категории сограждан лишаются льгот бесплатного посещения музея. Например, раньше школьники ходили в наш музей бесплатно. Просим с пониманием отнестись к такому решению, когда мы уменьшаем количество льготных посетителей, но снижаем цену на билет. Но мы оставляем возможность некоторым категориям прийти бесплатно раз в неделю", — добавила Купина.
Она отметила, что на карантине музей ежемесячно терял около 7-8 млн рублей доходов, а летом до 12-15 млн рублей.