"Мы открываемся 17 июля. Мы предлагаем ряд альтернативных форматов для посетителей, открываем то, что раньше было закрыто для посетителей вообще, делаем программу по зданию музея, помещениям, которые раньше были недоступны. Это позволяет познакомиться с архитектурой одного из уникальных зданий города, построенных специально для музея, и позволяет рассказать об анатомии музея. Мы показываем все экспозиции, уходим от обзорных экскурсий и предлагаем экскурсии тематические", — сказала Купина.

В рамках квеста "Экспедиция в музей" посетителям предложат пройти по залам в соответствии с маршрутными листами: разными для детей и взрослых. В каждом зале будут работать медиаторы, которые будут встречать посетителей и объяснять им содержание залов. Кроме того, музей возобновит выставки, прерванные карантином, а в конце июля откроет экспозицию, посвященную маскам.

Директор музея отметила, что цена полного билета будет снижена с 350 до 250 рублей, но при этом музей будет предоставлять льготы только категориям, прописанным в федеральном законодательстве.

"Многие категории сограждан лишаются льгот бесплатного посещения музея. Например, раньше школьники ходили в наш музей бесплатно. Просим с пониманием отнестись к такому решению, когда мы уменьшаем количество льготных посетителей, но снижаем цену на билет. Но мы оставляем возможность некоторым категориям прийти бесплатно раз в неделю", — добавила Купина.

Она отметила, что на карантине музей ежемесячно терял около 7-8 млн рублей доходов, а летом до 12-15 млн рублей.