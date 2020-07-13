"Попытки ущемления суверенитета Турции недопустимы", — заявил в понедельник Чавушоглу, которого цитирует агентство "Анадолу".

Министр также заверил, что Турция сохранит собор как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Интерфаксу" выразил надежду на полное выполнение Анкарой своих обязательств по сохранности и доступности этого объекта Всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО.

"Сожалеем. На Земле сохранилось не так много символов современного мира с историей, уходящей вглубь веков, и влиянием, которое они оказали на эволюцию человечества. Все они требуют самого бережного и уважительного отношения", — сказал Грушко.

По его словам, "храм находится на территории Турции, но, без преувеличения, является всеобщим достоянием". "Именно в силу исторического, духовного, межконфессионального и культурного значения Святая София была признана в 1985 году объектом Всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО", — подчеркнул он.

"Очень хотелось бы надеяться, что все обязательства, связанные с этим статусом храма, управления им, сохранностью и доступностью, будут выполнены в полном объеме", — сказал замглавы МИД РФ.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.