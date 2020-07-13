"Пальцы сломали посетители-вандалы. У нас охраны не так много — охрана, видимо, отвлеклась. У скульптуры отбито четыре пальца", — сказала Кальницкая.

Она уточнила, что не планирует обращаться с заявлением в полицию.

"Мы обязаны сообщить об этом в министерство культуры. Чистый вандализм. Будем реставрировать", — добавила Кальницкая.

Статуя расположена в Саду Венеры в Нижнем парке Петергофа. Эта часть парка сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны и была полностью восстановлена только в 1980-е годы.