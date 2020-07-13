"Полюбоваться Петербургом с колоннады Исаакиевского собора можно будет с 16 июля, а с 19 июля посетить Исаакиевский собор. Музей-памятник "Спас на Крови" откроет свои двери 23 июля", — сообщается на сайте государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Часовня-музей храма Спас на Крови открыта с воскресенья, следует из сообщения.

Отмечается, что приём посетителей будет ограниченным. На входе в музей установлены специальные аппараты с дезинфицирующим средством для рук. В помещении музея посетителей просят использовать индивидуальные средства защиты (гигиенические маски), соблюдать нормы социального дистанцирования в 1,5-2 метра и следовать обозначенному однонаправленному маршруту осмотра.

Как сообщается в группе прихода Исаакиевского собора в социальной сети "ВКонтакте", с 19 июля в соборе возобновляются ежедневные богослужения.

Объекты ГМП "Исаакиевский собор" закрылись на посетителей в марте.