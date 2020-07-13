"Эпидемиологическая ситуация остается очень тревожной во всем мире, в Европе, и в регионе. Не является исключением и наша страна, несмотря на сокращение количества случаев заражения по сравнению с предыдущими неделями. Во все последние дни, за исключением вчерашнего, везде были зарегистрированы антирекорды по количеству случаев заражения. Многие страны вводят ограничения, в том числе для отрасли HoReCa (гостиницы, кафе рестораны). Не исключено, что и мы будем вынуждены вернуться к запретам, если ситуация не улучшится", — сказал Кику.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Италия и Венгрия причислили Молдову к "красной зоне" — странам с самым высоким уровнем распространения COVID-19, в результате ввели полный запрет на въезд и транзит для граждан Молдовы. "Эти запреты будут действовать до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса не будет взята под контроль, в том числе в Республике Молдова", — сказал Кику.

В Молдове зарегистрировано 19 382 случая коронавируса, из них 12 793 заболевших вылечилось, скончались 642 человека. Общее количество активных случаев составляет 5947.

Режим чрезвычайного положения в Молдове действовал с 17 марта по 15 мая. После 15 мая до 15 июля действует режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Это означает, что практически нет запретов на экономическую деятельность, при обязательном соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. Пока еще не работают детские сады и дошкольные учреждения, детские лагеря, парки развлечений, бассейны. Также запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, а также свадьбы, крестины и другие церемонии.

Молдавские власти намеревались с 15 июля отменить все ограничения. Однако, в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом, в пятницу правительство продлило действующие сейчас ограничения до 31 июля.