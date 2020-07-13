"Людям, которые выезжают в Севастополь с целью туризма, рекомендовать не более чем за три дня до выезда проходить у себя на родине тестирование на коронавирусную инфекцию", — предложил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин на аппаратном совещании правительства города в понедельник.

"По заболеваемости в Севастополе можно отслеживать всю географию Российской Федерации", — добавил чиновник.

За сутки в Севастополе прибавилось 10 заразившихся Covid-19, из них абсолютное большинство — приезжие.

Управление Роспотребнадзора поддержало предложение Кулагина.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил внести рекомендации в региональный указ. "Давайте рекомендацию такую сделаем. Анализ завозных случаев показывает, что те, кто едет на отдых, должны о себе позаботиться и подтвердить свой статус", — сказал он.

"Пока стопроцентный запас коечного фонда позволяет понаблюдать за ситуацией какое-то время", — добавил Развожаев.