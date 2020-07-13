"Мы выполняли свои внутренние расчеты в рамках возможного продления этого постановления и считаем, что цифра должна быть несколько больше — порядка 1330-1350 руб.", — заявил замгендиректора по бюджетному управлению S7 Group в ходе заседания подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП.

Согласно действующему постановлению правительства, субсидии для авиакомпаний распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Всего на эти цели выделено из резервного фонда 23,4 млрд руб.