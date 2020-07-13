Инцидент произошел 9 июля. На борту самолета находились три пассажира и два члена экипажа.

"При выполнении авиакомпанией ЗАО "ЮТэйр" рейса по субсидируемому маршруту Кускургуль — Топкинбашево в Тобольском районе Тюменской области произошел отказ генератора самолета Ан-2. Командир воздушного судна принял решение вернуться на посадочную площадку "Тобольск", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.

На следующий день резервное воздушное судно выполнило рейс из Тобольска в Топкинбашево и обратно.

Расследование по инциденту также проводит Тюменское межрегиональное территориальное управление Росавиации, уточняет пресс-служба прокуратуры.