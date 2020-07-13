Второе чтение законопроекта «О внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности в РФ», обязывающего туроператоров заносить информацию о проданных турах в систему «Электронная путевка» (ЭП), было запланировано на 8 июля, однако совет Госдумы отложил его рассмотрение на 15 июля.

«Мы убеждены, что недопустимо рассматривать законопроект о введении электронной путевки во втором чтении, поскольку это абсолютно новый текст, и он должен быть внесен в Госдуму в соответствии с установленными процедурами и рассматриваться с первого чтения. Также считаем необходимым проработать все нововведения с туроператорским сообществом, чтобы исключить принятия заведомо неисполнимого закона, ущемляющего права всех участников туристической отрасли», – следует из письма АТОР.

Как отметили в ассоциации, законопроект вносит кардинальные изменения в работу всех туроператоров без исключения. «Учреждение общего гарантийного фонда является абсолютно непроработанным решением, поскольку в случае банкротств туроператоров по выездному туризму финансировать выплаты и эвакуацию туристов предлагается за счет туроператоров сферы внутреннего туризма, чья деятельность является наиболее безрисковой», — пояснили в АТОР.

Кроме того, как считают в ассоциации, введение системы «Электронная путевка» может привести к нежеланию клиентов покупать услуги у российских туроператоров.

«Помимо того, что данная схема работы не прозрачна, в том числе в части финансов, она, по сути, вводит налог на выезд за пределы страны для клиентов туроператоров, что обременительно для граждан и бизнеса после падения доходов на фоне пандемии. Это может подтолкнуть россиян путешествовать, пользуясь услугами зарубежных онлайн-агрегаторов, что нанесет прямой урон экономике нашей страны», — говорится в письме.

Как отметили в АТОР, турбизнес опасается дополнительной финансовой нагрузки, которую влечет принятие законопроекта, поскольку вход в систему платный, а размер взносов пока не определен, а значит, они могут увеличиваться в любой момент.

«Туроператорам в ближайшие два года предстоит преодолевать кризис и исполнять обязательства перед сотнями тысяч туристов, не воспользовавшимися своими турами в связи с ограничениями из-за коронавируса. Поэтому недопустимо в этот кризисный период вводить новые механизмы регулирования отрасли, которые вводят значительную финансовую нагрузку на бизнес», – подчеркивается в письме.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова предложила отложить введение системы «Электронная путевка» до нормализации ситуации с распространением пандемии COVID-19. По мнению главы ведомства, к обсуждению ее запуска можно будет вернуться только после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления темпов роста туризма.

"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. После того как 12 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении этой системы в России, его текст сильно изменился.