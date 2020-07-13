Нафиков добавил, что "задача — сохранить этот тренд в течение осени-зимы".
Он добавил, что власти региона приступили к проработке вопроса о создании на территории региона особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. "Начата работа по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Урал", куда войдут три муниципальных района: Абзелиловский, Белорецкий и Бурзянский", — сказал он. Планируется, что концепция развития, а также финансово-экономическое обоснование и эскизный план проекта туристской ОЭЗ будут разработаны в IV квартале текущего года, регистрация новой ОЭЗ "Урал" может состояться во втором полугодии 2023 года.
"Геопарк "Янган-тау" вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО. Теперь это первый в России и СНГ геопарк, который получил столь высокий международный статус. (. . .) Этот статус делает привлекательным наш "Янган-тау" для иностранных туристов. На сегодняшний день турпоток туда увеличился в два раза, сейчас ожидаем в разы больше туристов", — добавил Нафиков.
Геопарк площадью 1,774 тыс. кв. км расположен в Салаватском районе республики. На его территории располагается более 20 геологических объектов национальной и образовательной значимости, среди которых разрез Мечетлино, разрез Большая Лука и гора Янгантау, которые имеют международное значение.
Как сообщалось, объём платных услуг в сфере туризма в Башкирии в 2019 году составил 13,52 млрд рублей, в том числе 4,94 млрд рублей пришлось на санаторно-оздоровительные услуги (рост на 4,9% к уровню 2018 года). Турпоток превысил уровень 2018 года, составив около 2,7 млн человек.