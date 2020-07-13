"В сфере туризма республики Башкортостан наблюдается рост: в эти дни забронировать места в гостиницах и турбазах невозможно — все места проданы до 31 августа 2020 года. По оценкам участников рынка, в июле-августе туристов (в республике-ИФ) больше уже в два раза, а где-то и в три раза по сравнению с прошлым годом. Аналогичный прогноз участников рынка на сентябрь 2020 года. Наблюдаем туристический бум в республике", — сказал он.

Нафиков добавил, что "задача — сохранить этот тренд в течение осени-зимы".

Он добавил, что власти региона приступили к проработке вопроса о создании на территории региона особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. "Начата работа по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Урал", куда войдут три муниципальных района: Абзелиловский, Белорецкий и Бурзянский", — сказал он. Планируется, что концепция развития, а также финансово-экономическое обоснование и эскизный план проекта туристской ОЭЗ будут разработаны в IV квартале текущего года, регистрация новой ОЭЗ "Урал" может состояться во втором полугодии 2023 года.

"Геопарк "Янган-тау" вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО. Теперь это первый в России и СНГ геопарк, который получил столь высокий международный статус. (. . .) Этот статус делает привлекательным наш "Янган-тау" для иностранных туристов. На сегодняшний день турпоток туда увеличился в два раза, сейчас ожидаем в разы больше туристов", — добавил Нафиков.

Геопарк площадью 1,774 тыс. кв. км расположен в Салаватском районе республики. На его территории располагается более 20 геологических объектов национальной и образовательной значимости, среди которых разрез Мечетлино, разрез Большая Лука и гора Янгантау, которые имеют международное значение.

Как сообщалось, объём платных услуг в сфере туризма в Башкирии в 2019 году составил 13,52 млрд рублей, в том числе 4,94 млрд рублей пришлось на санаторно-оздоровительные услуги (рост на 4,9% к уровню 2018 года). Турпоток превысил уровень 2018 года, составив около 2,7 млн человек.