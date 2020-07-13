"По оценкам АЭВТ, мы приблизительно выходим на минус 350 млрд руб. Первый квартал — минус 55 млрд руб., второй — минус 150 млрд руб.", — заявил вице-президент АЭВТ Борис Карпович в ходе заседания подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП.
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Авиакомпании РФ закончат 2020 год с операционным убытком в 350 млрд рублей
МОСКВА. 13 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Российские авиакомпании закончат 2020 год с общим операционным убытком в 350 млрд руб., прогнозируют в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).