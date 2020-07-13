"По оценкам АЭВТ, мы приблизительно выходим на минус 350 млрд руб. Первый квартал — минус 55 млрд руб., второй — минус 150 млрд руб.", — заявил вице-президент АЭВТ Борис Карпович в ходе заседания подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП.