"По оценкам, которые дает Минтранс, в 2020 году мы ожидаем снижения объемов (перевозок — ИФ) на 53%. То есть мы говорим о цифре приблизительно 50 млн (человек — ИФ)", — сказал Карпович в ходе заседания подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП.