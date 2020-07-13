"По оценкам, которые дает Минтранс, в 2020 году мы ожидаем снижения объемов (перевозок — ИФ) на 53%. То есть мы говорим о цифре приблизительно 50 млн (человек — ИФ)", — сказал Карпович в ходе заседания подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП.
Сегодня в 11:41
Минтранс ожидает падения авиаперевозок в России в 2020 году на 53%
МОСКВА. 13 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Минтранс РФ ожидает падения авиаперевозок в стране по итогам 2020 года на уровне 53% в сравнении с показателем за прошлый год, заявил вице-президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Карпович.