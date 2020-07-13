В рамках летнего расписания компания будет летать из Москвы (Внуково) в Краснодар дважды в день. Утренний рейс из Москвы запланирован на 11:10, а вечерний — в 21:25. Обратные рейсы из Краснодара будут выполняться в 07:10 и 15:55 соответственно.

AZUR air в начале июля возобновила коммерческие пассажирские рейсы после трехмесячной паузы, связанной с пандемией COVID-19. Первый после перерыва рейс прибыл 1 июля в Сочи из Екатеринбурга.

Как сообщалось, впервые в своей истории AZUR air будет выполнять регулярные рейсы по внутрироссийским туристическим направлениям — в Сочи и Абакан. До ограничений, связанных с COVID-19, она летала только за рубеж: в Турцию, ОАЭ, Испанию, Индию (Гоа), Доминикану, Вьетнам, на Шри-Ланку.

Программа полетов в Сочи охватывает 12 регионов России: рейсы будут из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Кемерово, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска. Рейсы в Абакан AZUR air будет выполнять из Москвы.

На фоне ограничений международных полетов из-за пандемии AZUR air стала первой российской авиакомпанией, объявившей о приостановке коммерческих пассажирских рейсов. Сначала сообщалось о паузе с 22 марта по 20 апреля, затем туроператор Anex Tour, по заказу которого работает AZUR air, продлил этот срок до мая. Позднее сроки вновь переносились. Все это время AZUR air занималась вывозом российских туристов, застрявших за границей, а также освоила грузовые рейсы.

По данным Росавиации, по итогам 2019 года AZUR air перевезла 5,8 млн пассажиров (рост на 37% к предыдущему году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в Anex Tour.