"Сейчас идет обработка скальных пород и подготовка полотна будущей трассы. (...) В районе трассы будут установлены снегоудерживающие барьеры для защиты от лавин. Завершить все работы и открыть объект планируется в предстоящем зимнем сезоне", — говорится в сообщении.

Новая трасса будет начинаться на станции "Гара-Баши" на высоте 3846 метров. Средняя ширина составит около 40 метров, протяжность по склону — 1,5 км, перепад высот — более 400 метров.

В настоящее время на курорте обустроено больше 15 км горнолыжных трасс, открыты семь подъемников. В 2015 году запущена третья очередь канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе. В перспективе планируется построить еще три канатные дороги и девять горнолыжных трасс.

После карантина курорт "Эльбрус" открылся 10 июля. Помимо канатных дорог начали работу гостиницы, рестораны и кафе в Приэльбрусье. Для соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19 при перемещении на канатных дорогах разрешается посадка не более двух человек в один вагон.