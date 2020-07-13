В этот день в регионе отмечается День Прохоровского поля.

"Больше чем на год быстрее была построена эта дорога, чтобы к юбилею многие из наших соотечественников, которые хотят почтить память бойцов, положивших свои жизни на этом поле брани, смогли побывать на торжествах, проехать по новой безопасной и комфортной дороге", — сказал полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев на церемонии открытия.

Вместо 32 плановых месяцев дорогу отремонтировали за 9 месяцев.

В результате реконструкции ширина проезжей части увеличена до четырех полос — по две в каждом направлении, построено барьерное ограждение для разделения потоков. Участок автодороги на всем протяжении оборудован наружным искусственным освещением, обустроены парковки транспортных средств и остановки общественного транспорта, проложены тротуары.

Ранее сообщалось, что ремонтируемый участок автодороги расположен в границах Яковлевского городского округа, Прохоровского и Ивнянского муниципальных районов Белгородской области и обеспечивает подъезд к военно-историческому музею-заповеднику "Прохоровское поле".

"Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" — один из крупнейших мемориальных комплексов России. Прохоровское поле, где во время Великой Отечественной войны состоялось крупнейшее в истории танковое сражение, является третьим ратным полем России после Куликова и Бородинского полей.