Что касается деятельности пансионатов, домов отдыха, санаториев и гостиниц, то в них по-прежнему приостановлено бронирование мест, прием и размещение отдыхающих. Однако данное ограничение не распространяется на командировочных.

Также обладминистрация позволила проводить в очно-заочной форме общие собрания собственников многоквартирных домов.

Ранее в регионе уже разрешили проводить свадебные церемонии, открыли стоматологии. При этом жители области 65 лет и старше пока рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Сохраняется масочный режим в общественных местах.

По состоянию на 13 июля в Тамбовской области зарегистрировано 5 тыс. 280 больных коронавирусом, 41 из них выявлен за последние сутки.