Продажа билетов осуществляется на все поезда, кроме отправившегося 11 июля N84 Адлер — Москва; 12 июля — N741 Москва — Белгород, N109 Москва — Анапа, N57 Москва — Старый Оскол, N141 Москва — Курск, N71 Москва — Белгород, N83 Москва — Адлер, N120 Белгород — Дача Долгорукова, N82 Белгород — Санкт-Петербург, N142 Курск — Москва, N 72 Белгород — Москва. На эти поезда не продаются билеты между Тулой и Орлом.

По всему маршруту недоступна продажа билетов на поезда NN 720 и 744 Белгород — Москва, которые отправились 13 июля.

"Перечисленные поезда уже отправлены в объезд, по временному маршруту", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 22 грузовых вагона с окатышем сошли на двухпутном перегоне Лазарево — Щекино днем в воскресенье. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы экологии нет. В 06:20 было восстановлено движение поездов по одному пути.