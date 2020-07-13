"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6 537 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1674 (25,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 733 699 случаев коронавирусной инфекции, 11 439 умерших и 504 021 выписанных (2 960 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 218 239.

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 672 новых случая COVID-19 за сутки, 25 смертей и 394 выздоровевших.