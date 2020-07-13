"Есть идеи создания своей лоукост-компании. Сегодня лоукост-компании смотрят, изучают рынок. Им надо понимать, какая загрузка будет. И сегодня лоукост-компании, мы же тоже видим, имеют определенные дотации в ряде стран", — уточнил министр.
По его словам, решение по развитию данного вида авиаперевозок будет приниматься в ближайшее время.
Относительно возможного прихода в Белоруссию венгерской Wizz air, Авраменко отметил, что "было подписано соглашение, уже решение было принято, но на сегодня просто вмешалась (пандемия — ИФ)". При этом он выразил надежду, что переговоры будут продолжены.
"И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов", — добавил он.