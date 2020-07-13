"Мы задумались о создании второй белорусской компании (после "Белавиа" — ИФ), более бюджетной, для развития конкуренции и перевозок пассажиров, — сказал он в эфире телепрограммы "Неделя". — Скажем, в первую очередь. гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, "Авиакомпанию Гродно".

"Есть идеи создания своей лоукост-компании. Сегодня лоукост-компании смотрят, изучают рынок. Им надо понимать, какая загрузка будет. И сегодня лоукост-компании, мы же тоже видим, имеют определенные дотации в ряде стран", — уточнил министр.

По его словам, решение по развитию данного вида авиаперевозок будет приниматься в ближайшее время.

Относительно возможного прихода в Белоруссию венгерской Wizz air, Авраменко отметил, что "было подписано соглашение, уже решение было принято, но на сегодня просто вмешалась (пандемия — ИФ)". При этом он выразил надежду, что переговоры будут продолжены.

"И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов", — добавил он.