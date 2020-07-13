"Такое решение принял региональный оперштаб", — сообщила агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник начальник отдела обеспечения отдыха и оздоровления несовершеннолетних областного департамента образования и науки Наталья Козлова.

По ее словам, загородные и школьные лагеря будет открываться поэтапно. "На этой неделе начнут открываться прежде всего загородные лагеря", — сказала Козлова.

Она также добавила, что продолжительность смен в детских оздоровительных учреждениях будет сокращена до 14 дней.

"Детям, которые будут отдыхать в лагере, необходимо иметь справку об эпидокружении", — подчеркнула Козлова.

По данным на утро 13 июля, в Курганской области зарегистрировано свыше 1,4 тыс. случаев коронавируснй инфекции.