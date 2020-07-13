Режим ЧП в стране продлевается в четвертый раз. Отмечается, что причины, по которым в Армении был введен режим чрезвычайного положения, до сих пор не устранены.
Решение правительства будет обсуждаться на созываемом в понедельник специальном заседании парламента, после чего вступит в силу без голосования.
Ранее в понедельник единый информационный центр республики сообщил, что медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 182 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 32 тыс. 151.
По данным центра, за сутки скончались девять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 756 человек. "Из них 573 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 183 зараженных скончались по иным причинам", — отмечается в сообщении.
За минувшие сутки в Армении проведено 698 тестов на COVID-19. Выздоровели после коронавируса 19 тыс. 865 человек (+232 за сутки).