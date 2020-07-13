В мае в условиях карантинных ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне 91% (перевезено 949 тыс. человек), в апреле — 92% (740 тыс. человек).

Пассажирооборот в июне рухнул на 82,4%, достигнув отметки 5,45 млрд пассажиро-километров.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпаний третий месяц подряд стала S7, которая перевезла 678 тыс. человек. Это на 49% меньше, чем в июне 2019 г., но в 2,4 раза больше, чем в мае 2020 г.

На втором месте — "Аэрофлот", который перевез 523 тыс. пассажиров: к июню 2019 г. это падение на 84%, но к маю этого года — рост в 2,5 раза.

На третье место после двухмесячной приостановки полетов ворвалась низкобюджетная "дочка" "Аэрофлота" — "Победа". Она перевезла в июне 439 тыс. пассажиров (-52% г/г).

Рейсами "ЮТэйр" воспользовались 201 тыс. пассажиров (-73% к июню 2019 г., в три раза больше, чем в мае 2020 г.)

Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" обеспечила доставку 199 тыс. пассажиров (-85% к июню 2019 г., в 2,7 раза больше, чем в мае 2020 г.). "Уральскими авиалиниями" воспользовались 170 тыс. пассажиров (-82% к июню 2019 г., рост в 4,1 раза к маю 2020 г.).

За январь-июнь 2020 года все авиакомпании РФ перевезли 27,8 млн пассажиров (-52% г/г), сообщила Росавиация.

Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.