Соответствующее распоряжение РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Контролировать расходование средств будет Росморречфлот, средства будут выделены агентству из резервного фонда правительства. Субсидии получат компании, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по налогам и страховым взносам.

Заявки на субсидии принимаются до 15 августа. Выплата будет единовременной — компании получат всю сумму лизинговых платежей с 11 марта по 31 декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития транспорта поручил правительству обеспечить выделение из федерального бюджета средств в объеме 320 млн рублей на компенсацию лизинговых расходов российским судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки.